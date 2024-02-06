قصر بكنغهام يعلن إصابة الملك تشارلز بالسرطان

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أعلن قصر بكنغهام، الإثنين، إصابة الملك البريطاني تشارلز بالسرطان، مشيرا إلى أنه بدأ برنامجا للعلاج.

وجاء في بيان للقصر:

خلال علاج الملك تشارلز من تضخم حميد في البروستاتا في المستشفي في الآونة الأخيرة، حددت الاختبارات التشخيصية اللاحقة شكلا من أشكال السرطان.

بدأ الملك اليوم برنامجا للعلاجات المنتظمة، وخلال هذه الفترة نصحه الأطباء بتأجيل واجباته العامة.

يعرب الملك عن امتنانه لفريقه الطبي لتدخلهم السريع، والذي أصبح ممكنا بفضل الإجراء، الذي خضع له في المستشفى مؤخرا.

الملك تشارلز يظل إيجابيا تماما بشأن علاجه ويتطلع إلى العودة إلى الخدمة العامة الكاملة في أقرب وقت ممكن.

لقد اختار الملك مشاركة تشخيصه لمنع التكهنات، وعلى أمل أن يساعد ذلك في فهم الجمهور لجميع المصابين بالسرطان في جميع أنحاء العالم.

ولم يذكر البيان نوع السرطان، الذي يعاني منه الملك، البالغ من العمر 75 عاما.

وأمضى تشارلز ثلاث ليال في المستشفى، الشهر الماضي، بعد خضوعه لعملية تصحيحية لتضخم البروستاتا.