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نتنياهو: حماس قدمت مطالب حول صفقة الأسرى لن نقبل بها

5
FEBRUARY
2024
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أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الإثنين، أن حركة "حماس" الفلسطينية قدمت "مطالب لن نقبل بها" بشأن إطلاق سراح الأسرى في قطاع غزة.

وأكد نتنياهو أن الشروط "يجب أن تكون مماثلة للاتفاق السابق"، الذي شهد تبادل نسبة من الأسرى الإسرائيلي مقابل فلسطينيين خلال هدنة نوفمبر الماضي، بحسب ما نقل عنه حزب الليكود الذي يتزعمه.

وأشار إلى أن إسرائيل ترغب في تحقيق انتصار مطلق على حركة "حماس" في قطاع غزة لضمان أمنها، ولتحقيق المزيد من اتفاقيات السلام التاريخية، معبرا أن هزيمة "حماس" ستمنع ما أسماه "محور الشر" من تدمير الشرق الأوسط.

وقال نتنياهو خلال جولة ميدانية اليوم الاثنين تفقد خلالها مجموعة من جنود سلاح المدرعات في منطقة "اللطرون" شمالي القدس، إن "خلاصة سياستنا هي انتصار مطلق على حماس. وهو ضروري لأنه يضمن أمن إسرائيل. وهذه الطريق الوحيدة التي سنتمكن من خلالها ضمان المزيد من اتفاقات سلام تاريخية قريبة".

وتابع بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، "انتصارا مطلقا سينزل ضربة ساحقة على محور الشر المؤلف من إيران، وحزب الله، والحوثيين [جماعة أنصار الله] وبالطبع حماس. وإذا لم يحدث هذا فلن يعود المخطوفون، والمجزرة القادمة ستكون مسألة وقت وحسب، وستحتفل هنا إيران وحزب الله والآخرون ويدمرون الشرق الأوسط".

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه المدمرة ضد قطاع غزة لليوم الـ 122 على التوالي، في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود، وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.

هذا وأعلنت وزارة الصحة الفلسطيني في قطاع غزة "ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 27478 شهيدا و66835 مصابا منذ انطلاق الحرب الإسرائيلية في 7 أكتوبر 2023"، مضيفة أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 13 مجزرة في غزة راح ضحيتها 113 شهيدا و205 مصابا خلال 24 ساعة".

المصدر: RT

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