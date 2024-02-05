"الرجل السيء"... هل أهان بايدن نتنياهو؟

كشف البيت الأبيض حقيقة تقرير أشار إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بـ"الرجل السيء"، خلال مناقشات خاصة، حذر خلالها من خطر توسع الحرب في الشرق الأوسط، حسب صحيفة "يسرائيل هيوم".
وكانت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية قد أشارت إلى مخاوف لدى بايدن من أن نتانياهو قد يورط الولايات المتحدة في صراع أوسع في الشرق الأوسط، ما يؤدي إلى تدفق مستمر للأسلحة الأمريكية إلى المنطقة، وربما نشر للقوات.
ويقول التقرير إن "هذا السيناريو من شأنه أن يخفف الضغط الدولي عن إسرائيل لوقف الأعمال العدائية في غزة، وبالتالي مساعدة نتانياهو في التغلب على التحديات السياسية الداخلي".
وذكرت صحيفة بوليتيكو أن هناك استياءً متزايداً بين الدوائر الديمقراطية المؤيدة لإسرائيل تجاه نتانياهو.
ووسط هذا، تشير الصحيفة إلى أن إدارة بايدن رفضت حزمة مساعدات مقترحة لإسرائيل بقيمة 17.6 مليار دولار من رئيس مجلس النواب مايك جونسون، معتبرة أنها "مناورة سياسية ساخرة".