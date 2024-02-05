"الرجل السيء"... هل أهان بايدن نتنياهو؟

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كشف البيت الأبيض حقيقة تقرير أشار إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بـ"الرجل السيء"، خلال مناقشات خاصة، حذر خلالها من خطر توسع الحرب في الشرق الأوسط، حسب صحيفة "يسرائيل هيوم".

وكانت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية قد أشارت إلى مخاوف لدى بايدن من أن نتانياهو قد يورط الولايات المتحدة في صراع أوسع في الشرق الأوسط، ما يؤدي إلى تدفق مستمر للأسلحة الأمريكية إلى المنطقة، وربما نشر للقوات.

قال المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بيتس: "الرئيس لم يُدل بمثل هذا التعليق، ولن يفعل"، مشددا على "العلاقة المستمرة منذ عقود بين الولايات المتحدة وإسرائيل، والتي تتسم بالاحترام في الأماكن العامة والخاصة"

ويقول التقرير إن "هذا السيناريو من شأنه أن يخفف الضغط الدولي عن إسرائيل لوقف الأعمال العدائية في غزة، وبالتالي مساعدة نتانياهو في التغلب على التحديات السياسية الداخلي".

بالإضافة إلى ذلك، يشير التقرير إلى "تحول في موقف بايدن العلني تجاه المؤيدين للفلسطينيين، ما يشير إلى نهج جديد يستجيب لقطاعات من قاعدة ناخبيه المنتقدة لتعامله مع الصراع".

وذكرت صحيفة بوليتيكو أن هناك استياءً متزايداً بين الدوائر الديمقراطية المؤيدة لإسرائيل تجاه نتانياهو.

ووسط هذا، تشير الصحيفة إلى أن إدارة بايدن رفضت حزمة مساعدات مقترحة لإسرائيل بقيمة 17.6 مليار دولار من رئيس مجلس النواب مايك جونسون، معتبرة أنها "مناورة سياسية ساخرة".