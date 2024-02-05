ترامب يخوض حربا من نوع خاص ضد نجمة أميركا الأولى.. ما القصة؟

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كشفت مجلة "رولنغ ستونز" الشهيرة أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يستعد لمواجهة "حرب من نوع خاص"، أمام فنانة أميركا المفضلة.

وقالت المجلة إن ترامب يستعد لمواجهة المغنية الأميركية تيلور سويفت، وأنصارها، خلال الانتخابات الأميركية المقبلة.

وتشتهر سويفت ذات الشعبية الجارفة، بدعمها المتفاني لرئيس الولايات المتحدة الحالي جو بايدن، وهو المنافس الأول لترامب خلال الانتخابات الأميركية المقبلة.

وقالت المجلة أن ترامب أخبر المقربين منه، أن "شعبيته تفوق تايلور سويفت".

وقال تقرير مجلة رولنغ ستونز: "وراء الكواليس، كان رد فعل ترامب على احتمال تعاون بايدن وسويفت ضده هذا العام ليس بالانزعاج، ولكن بنوع من الغرور".

وأضاف التقرير: "في الأسابيع الأخيرة، أخبر الرئيس السابق المقربين منه أن دعم المشاهير لن ينقذ بايدن، كما ادعى ترامب بشكل خاص أنه "أكثر شعبية" من سويفت وأن لديه معجبين ملتزمين أكثر منها".

وعلق أحد أنصار ترامب على التقرير: "إذا كنت سأوصي باستراتيجية في هذا السيناريو، فإن أفضل مسار للعمل قد يكون بتجاهل المغنية الشهيرة. ببساطة ليس من الممكن تدمير صورة تيلور سويفت، فهي تحظى بشعبية ومحبة كبيرين".