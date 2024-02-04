"التهجير القسري"... تعليق من وزير الخارجية الفرنسية!

أعرب وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه عن رفضه تهجير أهالي قطاع غزة قسرا إلى شبه جزيرة سيناء شمال شرق مصر، تحت ضغط الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال سيجورنيه خلال مؤتمر صحفي مشترك في القاهرة مخاطبا نظيره المصري سامح شكري "نتفهم قلقكم والمخاوف بشأن التهجير القسري لسكان غزة إلى أرضكم، وأؤكد موقف فرنسا الثابت بهذا الصدد، إذ ندين ونرفض أي إجراءات تتخذ بهذا الاتجاه".

وأضاف أنه على وقع المحادثات عبر الوسطاء القطريين والمصريين للتوصل إلى هدنة محتملة، فإن باريس تدعو إلى "وقف إطلاق النار ولكن أيضا الاستعداد لعودة السلطة الفلسطينية إلى غزة بنظام حكم جديد".

وردا على سؤال حول إمكانية الاعتراف بدولة فلسطين، قال سيجورنيه أن هذه الخطوة هي بمثابة "اللمسة الاخيرة على العملية السياسية"، مؤكدا أن هذه العملية "يجب أن تؤدي إلى ذلك، فهذا ما يقوله المنطق، لكن السؤال هو في أي لحظة وضمن أي ظروف سيتم تحقيق ذلك، داعيا إلى تبني حل الدولتين بشكل سريع".