إسرائيل توزّع الأسلحة على 70 مستوطنة بغلاف غزة!

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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن "توزيع أسلحة ومعدات عسكرية على حوالي 70 بلدة في غلاف غزة، وفق ما ذكره موقع "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلي، وأقر مسؤول عسكري إسرائيلي كبير "بوجود أزمة ثقة عميقة لدى سكان غلاف غزة".



وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع والناطق بلسان الجيش الاسرائيلي: "انتهاء المرحلة الأولى من توزيع الأسلحة على الصفوف الاحتياطية في 70 بلدة بغلاف غزة"، ولفتا الى أن "الصفوف تلقت أسلحة وسترات واقية والزي الرسمي والأحذية والخوذات التي تم شراؤها واختبارها وفقاً لأعلى المعايير".



كما ذكر المسؤولان في بيان مشترك أنه "في الأسابيع المقبلة سيتم توفير معدات إضافية، والتي ستشمل أسلحة ومعدات طبية ولوجستية إضافية"، وأشار الموقع الإسرائيلي إلى أن "ذلك يتزامن مع الانتهاء من توزيع المعدات على قوات الاحتياط الإضافية في القيادة الشمالية".