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ارتفع عدد قتلاه لـ562.. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي بغزة

4
FEBRUARY
2024
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أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، مقتل أحد جنوده في المعارك الدائرة في جنوبي قطاع غزة، ليرتفع إجمالي عدد قتلاه منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 562.
 
وقال الجيش الإسرائيلي إن جنديا من كتيبة الهندسة قتل أمس السبت في معركة جنوب قطاع غزة.
 
وسمح الجيش الإسرائيلي بالكشف عن هوية الجندي القتيل وهو شمعون يهوشع أسولين، ويبلغ من العمر 24 عاما، ويتبع كتيبة الهندس 924 التابعة بدورها للواء هرئيل 10.
 
 وبمقتل هذا الجندي الاحتياط، أمس السبت، يرتفع عدد قتلى الضباط والجنود الإسرائيليين الذي قتلوا في معارك غزة منذ بدء العمليات البرية في القطاع إلى 225 قتيلا بين جندي وضابط.
 
أما المجموع الكلي لقتلى الجيش الإسرائيلي منذ هجوم السابع من أكتوبر 2023، فقد وصل إلى 562 قتيلا، بحسب إحصائيات الجيش الإسرائيلي نفسه.
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