روسيا اليوم: بيان عاجل من الحوثيين بشأن الضربات الأمريكية على اليمن

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روسيا اليوم: قال المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" الحوثية يحيى سريع إن عدد الضربات الأمريكية على اليمن بلغ 48، استهدفت عدة محافظات في البلاد.

وأضاف سريع في بيان عبر موقع "إكس": "شن طيران العدوان الأمريكي البريطاني 48 غارة جوية خلال الساعات الماضية توزعت كالتالي: 13 غارة على أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، و9 غارات على محافظة الحديدة، و11 غارة على محافظة تعز، و7 غارات على محافظة البيضاء، و7 غارات على محافظة حجة، وغارة على محافظة صعدة".

وأردف: "هذه الاعتداءات لن تثنينا عن موقفنا الأخلاقي والديني والإنساني المساند للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة ولن تمر دون رد وعقاب".