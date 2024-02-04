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الشرق الأوسط السعودية: «صفقة التبادل»: 142 يوم هدنة بواقع يوم لكل رهينة

4
FEBRUARY
2024
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الشرق الأوسط السعودية: رام الله: كفاح زبون-

فيما تنتظر "إسرائيل" ردَّ حركة «حماس» على مقترح صفقة التبادل، وتتوقع مفاوضات طويلة قبل إخراج اتفاق إلى حيز التنفيذ، تكشفت تفاصيل أوفى عن الاقتراح الذي تمت بلورته في باريس قبل أيام عبر مسؤولين أميركيين وإسرائيليين وقطريين ومصريين، وينص على وقف للقتال يصل إلى 142 يوماً مقابل حوالي 135 محتجزاً في غزة بواقع يوم تهدئة مقابل كل رهينة، و7 أيام إضافية للتفاوض بين المرحلتين الأولى والثانية.

 

وقالت مصادر إسرائيلية إن الحكومة تنتظر رد «حماس» على الاقتراح القطري، قبل أن تبلور موقفاً نهائياً، وتعتقد أن الوقت سيطول قبل بدء مفاوضات حقيقية.

 

وكان المجلس الأمني والسياسي الإسرائيلي (الكابينت) ناقش الصفقة في اجتماع موسع يوم الجمعة، شهد الكثير من المشادات والخلافات حول بنودها.

 

وأظهرت مواقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وآخرين أنه سيكون من الصعب تمرير الصفقة بشكلها الحالي.

 

وقال نتنياهو في الجلسة إن هناك 3 شروط لا يمكن القبول بها، وهي وقف الحرب قبل القضاء على «حماس»، والإفراج عن آلاف «الإرهابيين»، وإخراج الجيش من القطاع نهائياً.

 

وحتى مساء أمس (السبت) لم تكن «حماس» ردّت على المقترح بسبب مشاورات أوسع بدأتها مع الفصائل، وصعوبة التواصل مع قيادة قطاع غزة.

 

لكن صحيفة «وول ستريت جورنال» قالت إنه توجد انقسامات بين قادة «حماس» تمنع الحركة من دعم الصفقة.

الشرق الأوسط
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