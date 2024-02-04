مكتب رئيس الوزراء العراقي: مقتل 16 بينهم مدنيون في الغارات الأميركية

A + A -

قال مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يوم السبت إن 16 شخصا، بينهم مدنيون، قتلوا وأصيب 25 آخرون في الغارات الجوية الأميركية على أهداف مرتبطة بإيران في العراق ليلة السبت، بحسب وكالة "رويترز".

وأدان المكتب في بيان الغارات ووصفها بأنها "عدوان جديد على سيادة العراق" ونفى وجود تنسيق مسبق بين واشنطن وحكومة بغداد واصفا هذه التأكيدات بأنها "ادعاء كاذب يستهدف تضليل الرأي العام الدولي".

وأضاف البيان أن وجود التحالف العسكري بقيادة الولايات المتحدة في المنطقة "صار سببا لتهديد الأمن والاستقرار في العراق ومبررا لإقحام العراق في الصراعات الإقليمية والدولية"