"حماس" تنفي وجود خلافات بين قادتها وتؤكد دراسة "صفقة الهدنة"

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نفت حركة "حماس" اليوم السبت، وجود خلافات بين قادتها، بشأن صفقة مقترحة لوقف مؤقت للقتال في غزة.

وبحسب وكالة "سكاي نيوز عربية"، قال القيادي في الحركة أسامة حمدان إن "ما تناولته وسائل إعلام عن تناقض بين قيادات حماس غير صحيح".

وأكد حمدان في مؤتمر صحفي من بيروت: "نحن في طور دراسة الصفقة". والصفقة التي طرحتها الولايات المتحدة تقضي بوقف القتال في قطاع غزة لمدة 6 أسابيع، مع تبادل الرهائن الذين تحتجزهم حماس بأسرى فلسطينيين في سجون العدو الإسرائيلي.

وكان حمدان يرد على تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، كشف عن خلافات بين قادة حماس في الداخل والخارج بشأن الصفقة المقترحة.

ووفق الصحيفة، يقول زعيم الحركة يحيى السنوار إنه "مستعد لقبول عرض الهدنة لمدة 6 أسابيع". كما هو الحال مع كبار مسؤولي حماس الآخرين في قطاع غزة.

لكن قادة "حماس"، بحسب التقرير، يطالبون جيش الإحتلال بالمزيد من التنازلات، ويريدون التفاوض على وقف دائم لإطلاق النار، وفق الوكالة.