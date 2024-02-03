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مساعدات إماراتيّة لسكّان غزة

3
FEBRUARY
2024
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أعلن وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان تخصيص 5 ملايين دولار لدعم جهود سيغريد كاغ، كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة.
وأكد بن زايد حرص الإمارات على دعم العمليات الإنسانية التي تقوم بها الأمم المتحدة في القطاع، ومساندة سيغريد كاغ في جهودها لتخفيف وطأة معاناة أهالي غزة، وتعزيز الاستجابة الإنسانية العاجلة لاحتياجاتهم.

وكان بن زايد قد التقى بكاغ التي تقوم بزيارة للإمارات، حيث جرى بحث الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة جراء الحرب، وسبل التعامل مع تداعياتها بوتيرة متسارعة ومنسقة بما يسهم في تخفيف معاناة المدنيين وتلبية احتياجاتهم.

وفي وقت سابق، بحث وزير الخارجية الإماراتي مع مفوّض وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني في سبل دعم الوكالة لاستمرار مهامها في غزة، خصوصاً بعد وقف عدة دول مانحة دعمها لها، مما قد يظطر "الأوتروا" إلى وقف عملياتها في القطاع حتى نهاية فبراير الجاري.

وفي أوائل الأسبوع الماضي، استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية مسؤولاً رفيع المستوى في الأمم المتحدة إلى مكتبها في القدس، وقدّمت له ادعاء بأن "12 من العاملين في وكالته شاركوا في هجمات 7 تشرين الأول على إسرائيل، ونقلوا الأسلحة، وداهموا القرى الإسرائيلية، وشاركوا في اختطاف جندي ومدني".

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