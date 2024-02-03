إصابة 3 أشخاص في هجوم في محطة قطارات في باريس.. من هو المهاجم؟

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أوقف رجل يشتبه في أنه هاجم بالسكين عدّة أشخاص، صباح اليوم السبت، في محطة للقطارات في باريس، وفق ما أفادت الشرطة الفرنسية.

ولم تحدد الشرطة الفرنسية دوافع المهاجم التي ما زالت غامضة حتّى الساعة.

وبحسب حصيلة أولية صادرة عن الشرطة، تسبّب الهجوم الذي وقع حوالي الساعة 7:00 بتوقيت غرينيتش، بإصابة شخص إصابة خطرة وشخصين آخرين إصابة طفيفة.

وأفادت تقارير بأن الهجوم بالسكين وقع في محطة ليون في باريس، التي تعد من أكبر محطات القطارات في العاصمة الفرنسية.

ووفقا لمراسلة سكاي نيوز، فإن المهاجم من أصل مالي ويحمل أوراق ثبوتية إيطالية.