living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فيديو أشعل زوبعة وعاصفة سخرية.. حول جنسية مدير تيك توك

3
FEBRUARY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
موجة من السخرية تعرض لها السيناتور الجمهوري توم كوتون خلال السعات الماضية على مواقع التواصل.
 
أما السبب فجنسية الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك، شو زي تشيو (Shou Zi Chew).
 
القصة بدأت حين وثقت الكاميرات داخل مجلس الشيوخ، لحظات استجواب وصفت بالمضحكة بين السيناتور وتشو.
 
إذ خلال جلسة استماع حول سلامة الأطفال على منصات التواصل أمام اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ يوم الأربعاء المنصرم، هم كوتون بسؤال رئيس تيك توك، إن "كان عضواً في الحزب الشيوعي الصيني؟".
 
أنا سنغافوري!
ليجيبه تشيو بكل هدوء: "سيناتور أنا سنغافوري!".
 
إلا أن السيناتور عن ولاية أركنساس لم يكتف أو يقتنع أو ربما يستوعب الإجابة، فعاد وسأله "هل سبق لك أن ارتبطت أو انضممت إلى الحزب الشيوعي الصيني؟".
 
فأجاب تشيو، الذي يعيش في سنغافورة مع زوجته وأولاده، الذين يحملون الجنسية الأميركية، "لا، أيها السيناتور.. مرة أخرى، أنا سنغافوري!".
 
لكن إجابته لم تشف غليل كوتون مرة أخرى، فراح يطرح أسئلة بعيدة كل البعد عن "شركات التواصل الاجتماعي" ومدى التزامها بحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي، وتطرق إلى "احتجاجات تيانانمن" الشهيرة، التي تعود أحداثها إلى يونيو 1989 في وسط بكين.
 
وسأله عن رأيه فيها، فقال مدير تيك توك، إنه سبق أن أدلى برأيه حولها، وأكد أنها كانت احتجاجات حاشدة جداً.
 
غير أن كوتون أراد أكثر من ذلك، فسأله "هل شهدت تلك الساحة حينها أكثر من مجرد احتجاجات"، ليجيب تشيو "نعم، أعتقد وقعت مذبحة هناك."
 
وكان مجلس الشيوخ الأميركي استدعى، الأربعاء الماضي، الرؤساء التنفيذيين لخمس شركات للتواصل الاجتماعي من أجل مناقشة "شركات التكنولوجيا الكبرى وأزمة الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت".
 
وإلى جانب تشيو حضر كل من مارك زوكربيرغ، مالك "ميتا"، بالإضافة إلى ليندا ياكارينو من منصة X، وإيفان سبيغال من Snap Chat، وجيسون سيترون من Discord.
 
فيما اتهم المجلس تلك المنصات بإنشاء بيئات رقمية تستغل الأطفال، ولا تفعل ما يكفي لمنع إساءة الاستخدام المحتملة.
 
يذكر أن الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال عبر وسائل التواصل الاجتماعي أصبح يشكل أزمة عالمية في السنوات الأخيرة، حيث ارتفع عدد مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال التي عثر عليها المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين بنسبة 87% منذ العام 2019.
 
وتبين أن ما يصل إلى 20% من الأطفال في بعض البلدان قد تعرضوا للاستغلال جنسياً عبر الإنترنت في العام 2022.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   