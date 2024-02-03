ما هي المواقع التي استهدفتها واشنطن في سوريا والعراق؟

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قال المتحدّث باسم البيت الأبيض إنّ المقاتلات الأميركيّة المُشاركة في هذه العمليّة التي استهدفت في المجموع 85 هدفا في سبعة مواقع مختلفة (3 في العراق و4 في سوريا)، قد أطلقت "أكثر من 125 ذخيرة دقيقة التوجيه في نحو ثلاثين دقيقة".

وقال الجيش الأميركي إن المنشآت المستهدفة شملت مراكز قيادة وتحكم وتجسس ومواقع تخزين صواريخ وطائرات مسيرة.

فيما يلي المواقع التي استهدفتها الضربات الأميركية في العراق وسوريا:

سوريا: استهداف 26 موقعا بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

في الميادين قصفت مواقع في كل من حي التمو وقاعدة عين علي بالقرب من قلعة الرحبة وحي الشبلي والحيدرية وصوامع الحبوب.

في البوكمال قرب الحدود السورية -العراقية استهدفت عدة مواقع في الهجانة والهري.

في مدينة دير الزور استهدفت مواقع للميليشيات الإيرانية بالقرب من كلية التربية سابقا، ومحيط المطبخ الإيراني، وقرب الرادارات وطب هرابش وحويجة صكر ومستودعات عياش.

أسفرت الضربات عن مقتل 18 عنصر في حصيلة غير نهائية لتلك الضربات.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية السورية إنه سمع دوي عدة انفجارات في مدينة دير الزور وانقطاع جزئي للتيار الكهربائي جراء عدوان أميركي طال عدة مواقع.

العراق: مواقع استهدفها القصف التي تم استهدافها في العراق

استهداف أحد مخازن الأسلحة التابعة لكتائب حزب الله في حي السكك في القائم.

استهداف مقر العمليات العسكرية التابع للواء 13 في الحشد الشعبي في عكاشات في الانبار العراق

وتحدّث مسؤول في وزارة الداخليّة العراقيّة عن "استهداف أحد مقارّ الفصائل المسلّحة ضمن منطقة القائم"، لافتا إلى أنّ المُستهدف في الضربة هو "مخزن للسلاح الخفيف بحسب معلومات أوليّة". وأفاد المسؤول بإصابة "ثمانية مدنيّين" في هذه المنطقة.

واستهدفت ضربة ثانية مركز قيادة للعمليّات تابعا للحشد الشعبي، وهو تحالف فصائل مسلّحة باتت منضوية في القوّات الرسميّة العراقيّة، في منطقة العكاشات الواقعة إلى الجنوب والقريبة من الحدود.

وقال مراسل سكاي نيوز عربية إن عمليات الحشد الشعبي غرب الأنبار أعلنت عن مقتل وإصابة أكثر من 10 عناصرها في القصف الأميركي.