الأمم المتحدة: 17 ألف طفل على الأقل في غزة انفصلوا عن ذويهم

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أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إن تقديراتها تشير إلى أن 17 ألف طفل على الأقل في قطاع غزة باتوا غير مصحوبين أو انفصلوا عن عائلاتهم بعد مرور حوالى أربعة أشهر على بدء الحرب.

وقال جوناثان كريكس المتحدث باسم المنظمة في الأراضي الفلسطينية "هذا الرقم يمثل 1% من إجمالي عدد النازحين (البالغ 1,7 مليون شخص)". وأكد "كل واحد لديه قصة خسارة وحزن مفجعة".

وأكد كريكس في مؤتمر صحافي في جنيف عبر تقنية الاتصال المرئي من القدس إن تحديد هوية الأطفال "صعب للغاية"، لأنه في بعض الأحيان يتم نقلهم إلى المستشفى مصابين أو في حالة صدمة و"ببساطة لا يمكنهم حتى قول أسمائهم".

وأوضح كريكس أنه في العادة خلال النزاعات، يقوم أقارب برعاية الأطفال الذين يجدون أنفسهم من دون ذويهم" إلا ان السكان في غزة راهنا يفتقرون إلى المواد الغذائية والمياه والمأوى و"تواجه هذه العائلات صعوبة في تلبية حاجاتها أطفالها وأفرادها".