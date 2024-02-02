بالفيديو.. قتلى بتحطم طائرة داخل حديقة منزل بفلوريدا

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تحطمت طائرة صغيرة داخل حديقة منزل متنقل بولاية فلوريدا، الخميس، ما أسفر عن مقتل عدة أشخاص كانوا على متنها الطائرة وبعض السكان، حسبما أعلن مسؤولون.

وأفادت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية، التابعة لوزارة النقل، بأن قائد الطائرة ذات المحرك الواحد، وهي من طراز " بيتشكرافت بونانزا في. 35″، أبلغ عن عطل في المحرك قبل وقت قصير من سقوط الطائرة في حوالي الساعة 7 مساء بالتوقيت المحلي.

وقال سكوت إيلرز، رئيس إدارة الإطفاء في كليرووتر، خلال مؤتمر صحفي، إن الطائرة تحطمت داخل حديقة "بايسايد ووترز" المنزلية المتنقلة في كليرووتر، ما أدى لاصطدام جسم الطائرة بمنزل وتدميره، وإلحاق أضرار بثلاثة منازل أخرى على الأقل، وذلك على الرغم من إخماد رجال الإطفاء للحريق الناجم عن الحادث بسرعة.

وأضاف إيلر: "عثرنا على جسم الطائرة داخل أحد المنازل المتنقلة".

ولم يذكر إيلرز عدد القتلى، واكتفى بالقول بأن العديد من الأشخاص - الذين كانوا على متن الطائرة وفي أحد المنازل - لقوا حتفهم.

وقالت إدارة الطيران إنه لم يتضح عدد ركاب الطائرة حتى الآن.

وذكر إيلرز أن الطيار أبلغ استغاث بسطات مطار "سانت بيت كليرووتر" الدولي قبل وقت قصير من خروج الطائرة عن الرادار على بعد حوالي 5 كيلومترات شمالي المدرج.

يذكر أن المطار يقع على بعد حوالي 11 كيلومترا جنوب شرقي مدينة كليرووتر.