كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ كروز "استراتيجية"

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أعلن الجيش الكوري الجنوبي، الجمعة، أن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ كروز قبالة ساحلها الغربي، وهي المرة الرابعة خلال ما يزيد قليلا عن أسبوع، التي تطلق فيها بيونغيانغ مثل هذه الصواريخ.

وذكر الجيش الكوري الجنوبي أن عملية الإطلاق تمت الساعة 11 صباحا (02:00 بتوقيت غرينتش)، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل.

ووصفت كوريا الشمالية هذه الصواريخ بأنها صواريخ كروز "استراتيجية"، في إشارة إلى أنها قد تكون ذات قدرة نووية.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قالت إنها اختبرت صواريخ كروز جديدة تُطلق من الغواصات بحضور الزعيم كيم جونغ أون للإشراف على عملية الإطلاق.