اتفاق على مساعدة اوروبية بقيمة 50 مليار يورو لأوكرانيا

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توصلت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق اليوم حول مساعدة بقيمة 50 مليار يورو لمدة اربع سنوات لأوكرانيا، كانت مجمدة سابقا بسبب رفض رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، كما اوردت “فرانس برس”.

وكتب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال على منصة” اكس” عند بدء قمة استثنائية في بروكسل “الوحدة. اتفق كل القادة ال27 على مساعدة إضافية بقيمة 50 مليار يورو لدعم أوكرانيا كجزء من ميزانية الاتحاد الأوروبي”.

وأضاف: “هذا الاتفاق يضمن تمويلا مستقرا على المدى الطويل لأوكرانيا”.

وسارع رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميغال الى الترحيب بالاتفاق قائلا :”كل صوت من أصواتكم يشكل مساهمة كبرى في نصرنا المشترك”.

وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي ان الاتفاق يشكل “دليلا على تضامن ووحدة” الاتحاد الاوروبي وشكر الدول الاعضاء على تصويتها.

والمساعدة الأوروبية المخصصة لأوكرانيا (33 مليار كقروض و17 مليار هبات) واردة ضمن إضافة على ميزانية الاتحاد الأوروبي حتى العام 2027. وهي مساعدة تحتاج كييف إليها بشدة لدعم اقتصادها فيما أفرج الكونغرس الأميركي عن مساعدة.