السويد.. تفاصيل العثور على "جسم خطير" في السفارة الإسرائيلية

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أعلنت الشرطة السويدية، الأربعاء، أنها دمرت "جسما خطيرا" عثر عليه موظفون في السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم، دون أن تحدد طبيعته.

وقال المسؤول في شرطة ستوكهولم دانيال فيكدال لوكالة فرانس برس: "تبلغنا عند الساعة 13,08 (12,08 بتوقيت غرينتش) من قبل السفارة بأنهم عثروا على جسم يعتقدون أنه خطير"، مشيرا إلى أنه تم استدعاء شرطة تفكيك القنابل إلى الموقع وقد قامت بتدمير الجسم.

وأشارت الشرطة إلى أنها فتحت تحقيقا أوليا في محاولة تدمير خطيرة لمكان عام.

وكتب السفير الإسرائيلي لدى السويد زيف نيفو كولمان على منصة "إكس": "تعرضنا اليوم لمحاولة هجوم على سفارة إسرائيل في ستوكهولم وموظفيها". وأضاف "لن يخيفنا الإرهاب".

ولفتت شرطة ستوكهولم إلى أن شرطة الأدلة الجنائية توجهت إلى الموقع للعثور على أدلّة محتملة والحصول على صور كاميرات المراقبة في المنطقة.