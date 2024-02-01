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"حادث كيميائي" في لندن يوقع 9 إصابات بينهم طفلان ورجال شرطة

1
FEBRUARY
2024
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قالت شرطة لندن إن تسعة أشخاص، بينهم طفلان، أصيبوا الأربعاء في حادث يتعلق بمادة مسببة للتآكل في كلابام بجنوب العاصمة البريطانية.
 
وذكرت الشرطة في بيان "تم نقل ثلاث ضحايا، وهم امرأة وطفلاها الصغيران، إلى المستشفى لتلقي العلاج"، مضيفة أن ثلاثة آخرين جميعهم بالغون نقلوا إلى المستشفى بسبب إصاباتهم.
 
وأضاف البيان أن ثلاثة شرطيين نقلوا أيضا إلى المستشفى مصابين بجروح طفيفة.
 
وأوضحت الشرطة أنه لم تتم أي اعتقالات حتى الآن.
 
وأفادت هيئة الإطفاء في لندن في بيان أرسلته عبر البريد الإلكتروني إلى رويترز بأنه "جرى استدعاء رجال الإطفاء إلى حادث كيميائي في شارع ليسار في كلابام".
 
وأوضحت أن الطواقم استخدمت معدات متخصصة للكشف عن مادة مسببة للتآكل يعتقد أنها استخدمت في الحادث، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
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