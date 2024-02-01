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استطلاع جديد يظهر تراجع شعبية بايدن..وأهم ما يشغل الأميركيين

1
FEBRUARY
2024
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أظهر استطلاع أجرته "رويترز-إبسوس" وصدرت نتائجه يوم الأربعاء أن شعبية الرئيس الأميركي جو بايدن انخفضت في يناير في الوقت الذي يشعر فيه الأميركيون بالقلق تجاه الاقتصاد والهجرة ويكثف الرئيس الديمقراطي حملته لإعادة انتخابه.

وقال 38 بالمئة فقط من المشاركين في الاستطلاع إنهم يؤيدون أداء بايدن كرئيس، انخفاضا من 40 بالمئة سجلها في ديسمبر.

وظل معدل تأييده العام أقل من 50 بالمئة منذ أغسطس 2021، مما أثار قلق الديمقراطيين في ظل احتمال خوضه سباقا لإعادة انتخابه مع الرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب في نوفمبر.

وبحسب استطلاع منفصل أجرته "رويترز-إبسوس" في وقت سابق من هذا الشهر، يتقدم ترامب بست نقاط مئوية في هذه السباق.

ماذا يقول الاستطلاع الجديد؟

أظهر الاستطلاع الأحدث تزايد المخاوف المتعلقة بالهجرة، ووصفها 17 بالمئة من المشاركين بأنها المشكلة الأكثر أهمية التي تواجه الولايات المتحدة اليوم، مقارنة مع 11 بالمئة اعتبروها القضية الأكثر إلحاحا في ديسمبر.
مثلت الهجرة أيضا أكبر مخاوف الجمهوريين المشاركين في الاستطلاع وقال 36 بالمئة منهم إنها مصدر قلقهم الرئيسي متقدمة على الاقتصاد الذي مثّل المشكلة الأبرز لدى 29 بالمئة.

تجد إدارة بايدن صعوبة في التعامل مع زيادة عدد طالبي اللجوء على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك في الوقت الذي هدد فيه الجمهوريون في الكونغرس، بإيعاز من ترامب، بإحباط محاولة من الحزبين لمعالجة المشكلة.

ظل الاقتصاد الشغل الشاغل للأميركيين عموما وعبّر عن ذلك 22 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع مع المعاناة من التضخم وغيره من توابع جائحة كوفيد-19.

أفاد نحو ثلثي المشاركين، بينهم 47 بالمئة من الديمقراطيين، بأن البلاد تسير على المسار الخاطئ.
أجري الاستطلاع عبر الإنترنت وشمل 1019 شخصا من الجمعة إلى الأحد.

يبلغ هامش الخطأ 3.3 نقطة مئوية، سلبا أو إيجابا، لجميع المشاركين، و6.4 نقطة بالنسبة للجمهوريين وحدهم، و6.1 نقطة للديمقراطيين وحدهم.

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