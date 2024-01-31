الصين تطبق نظام الإعفاء من التأشيرات مع 157 دولة

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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين، في مؤتمر صحفي الأربعاء، إن الصين أبرمت اتفاقيات بشأن الإعفاء من التأشيرات مع 157 دولة، ووافقت على تبسيط الإجراءات مع 44 دولة.



وتابع وانغ ون بين: "إن دائرة أصدقاء الصين ممن لديهم دخول بدون تأشيرة تتوسع باستمرار، ويدخل المزيد والمزيد من الدول رسميا إلى عصر ما دون التأشيرة. حاليا، يبلغ عدد الدول التي أبرمت معها الصين اتفاقيات بشأن نظام الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر المختلفة 157 دولة، فيما توصلت البلاد إلى اتفاقيات بشأن تبسيط إجراءات التأشيرة مع 44 دولة أخرى".



وإضافة إلى ذلك، قال المتحدث باسم الخارجية الصينية إن الصين أبرمت اتفاقية بشأن الإعفاء الكامل من التأشيرات مع 23 دولة، بما في ذلك تايلاند وسنغافورة وجزر المالديف والإمارات العربية المتحدة.



وقد أطلقت روسيا والصين نظام التبادل السياحي الجماعي بدون تأشيرة اعتبارا من 1 أغسطس 2023، كجزء من اتفاقية حكومية دولية. ووفقا لرابطة منظمي الرحلات السياحية في روسيا، فقد استخدم ذلك بالفعل في نفس العام ما يقرب من 130 ألف مواطن روسي.



وتعمل الصين، منذ نهاية العام الماضي، على تحسين سياسة التأشيرات الخاصة بها، وأدخلت نظام الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر العادية من بعض البلدان. وهكذا، فاعتبارا من الأول من ديسمبر، تم تطبيق نظام الإعفاء من التأشيرة للسياح من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا وماليزيا. وفي منتصف يناير أعلنت السلطات الصينية عزمها تطبيق نظام الإعفاء من التأشيرة لسويسرا وإيرلندا من جانب واحد.



المصدر: نوفوستي