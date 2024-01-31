باكستان.. حكم جديد بسجن عمران خان وزوجته 14 عاما

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ذكرت صحيفة دون، الأربعاء، أن رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان وزوجته بشرى بيبي صدر عليهما حكم بالسجن 14 عاما في قضية تتعلق ببيع هدايا الدولة.

ويأتي الحكم الذي أصدرته محكمة مكافحة الفساد في إسلام آباد غداة الحكم على خان بالسجن 10 سنوات في قضية أخرى أدين فيها بكشف أسرار الدولة، وقبل أسبوع من الانتخابات العامة.

وحكمت محكمة أخرى على خان أيضا بالسجن 3 سنوات في أغسطس الماضي لبيعه هدايا تزيد قيمتها على 140 مليون روبية (501 ألف دولار) كان قد تلقاها خلال فترة رئاسته للوزراء بين 2018 و2022.

وعُلّق الحكم في وقت لاحق، لكن خان لا يزال مسجونا فيما يتعلق بقضايا أخرى، وقال إنه اشترى الهدايا بشكل قانوني.