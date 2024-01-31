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خطة كاميرون... تبدأ بوقف النار وتنتهي بدولة فلسطينية

31
JANUARY
2024
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الشرق الأوسط السعودية: أعلن وزير الخارجية البريطاني اللورد ديفيد كاميرون أن لندن تدرس الاعتراف بدولة فلسطينية، وحضّ الحلفاء على الاعتراف بها في «الأمم المتحدة». وشدّد كاميرون على ضرورة منح الفلسطينيين أفقاً سياسياً لتشجيع السلام في المنطقة.

 

وتنشر «الشرق الأوسط» تفاصيل «خطة كاميرون» التي تستند على حزمة من الخطوات، تبدأ بوقف إطلاق النار في غزة، وتنتهي بإقامة دولة فلسطينية.

 

وقالت مصادر مطلعة على سير المحادثات بين بريطانيا والأطراف الدولية والإقليمية حول مستقبل غزة، لـ«الشرق الأوسط»، إن كاميرون شرع مؤخراً بسلسلة من التحركات والاتصالات الدبلوماسية النشطة حاملاً تصورات تشمل وقف القتال في غزة والبدء بإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية، والعمل على إخراج الرهائن المحتجزين وتبادل الأسرى، إلى جانب الشروع بسلسلة من الترتيبات السياسية التي تفضي لـ«تغييرات جذرية» لدى الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وصولاً لإقامة دولة فلسطينية.

 

وتعكس هذه التطورات توجهاً جديداً لدى الدوائر الغربية بأن الحرب في قطاع غزة وما خلّفته من تداعيات «كارثية» توفر «نافذة ضيقة»، يمكن أن تفضي إلى «حل مستدام للصراع».

الشرق الأوسط
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