نولاند: الولايات المتحدة لا تنسحب من سوريا

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أعلنت نائبة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند اليوم الثلاثاء أن بلادها لا تعتزم سحب قواتها من سوريا.

جاء هذا التصريح في حديث أدلت به نولاند، التي قامت هذه الأيام بزيارة إلى تركيا، لقناة CNN Turk اليوم الثلاثاء ردا على طلب تعليق على تقارير عن نية إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن سحب القوات الأمريكية من سوريا.

وقالت نولاند: "أولا، دعيني أوضح هذا الأمر. الولايات المتحدة لن تنسحب من سوريا.. كما يتضح من الأحداث المأساوية التي وقعت أمس في كنيسة باسطنبول، لا يزال تنظيم داعش ينشط في أماكن كثيرة، ونحن شركاء (مع تركيا) في الحرب ضد الإرهاب منذ عقود".

وتابعت: "يجب أن يستمر هذا التعاون) مع تركيا، سواء في العراق أو سوريا.. رغم أننا لا نتفق أحيانا على كيفية إدارة هذه المعركة، إلا أنه من المهم أكثر من أي وقت مضى تعزيز تعاوننا.. نحن بحاجة لبعضنا البعض".

وذكرت نولاند أن من المواضيع التي تناولتها محادثتها في تركيا، "إعادة تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب وإقامة حوار حول المسار الذي يجب اتباعه في سوريا، لأن لدى الجانبين مصالح مهمة هناك، وخاصة في مكافحة الإرهاب".