تأخر الإقلاع.. مسافر فتح باب الطوارئ وتمشى على جناح الطائرة

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لحادثة جديدة عاشها قطاع الطيران لكن هذه المرة في مدرج مطار مدينة مكسيكو، اعتقلت السلطات في البلاد رجلا بعدما فتح باب الطوارئ في الطائرة ومشى على جناحها، بعدما تأخرت عن إقلاعها حوالي 4 ساعات.

وأقدم الرجل على فعلته بعدما ظلت الطائرة، المتوجهة إلى مدينة غواتيمالا، عالقة على مدرج المطار، لحوالي 4 ساعات من دون تهوية ولا ماء لراكبيها.

كما قالت سلطات مطار مدينة مكسيكو في بيان له إن الراكب "وقف على جناح الطائرة ثم دخل مرة أخرى إلى المقصورة، دون التأثير على الطائرة أو أي شخص آخر"، وفق ما نقلته صحيفة "نيويورك بوست".

الركاب: أنقذ حياتنا

لكن اللافت في الأمر، أن ركاب الرحلة وقعوا على بيان اتهم شركة الطيران "إيرومكسيكو"، المشغلة للطائرة، بتأخير الإقلاع لمدة 5 ساعات، من دون تهوية أو ماء، وكتبوا "جميع الركاب على متن الرحلة المتوجهة من مطار مدينة مكسيكو إلى مدينة غواتيمالا يصرحون أن الراكب الذي فتح نافذة الطوارئ، فعل ذلك لحماية كل واحد فينا، وبدعم منا، لأن التأخير وانعدام التهوية شكلا خطرا على الركاب".

كما أضافوا، في البيان، الذي وزع بأسمائهم وتوقيعاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي: أنه "أنقذ حياتنا".

استياء الركاب.. وعطل فني

وأكد تقرير الحادث المقدم إلى سلطات المطار هذه الرواية إلى حد كبير، وجاء فيه: "عند حوالي الساعة 11:37 صباح الخميس، أبلغت شركة طيران مكسيكية عن بداية اضطراب بسبب استياء الركاب على متن الرحلة AM672".

وأضاف: "كان من المقرر أن تقلع الرحلة عند الساعة 8:45، صباح الخميس، ولكن بسبب تنبيه الصيانة على الطائرة، اضطر الكابتن إلى العودة إلى البوابة لإجراء الصيانة المطلوبة".

وأظهر مقطع متداول على مواقع التواصل، حال الركاب وهم يقومون بتهوية أنفسهم يدويا، ويطلبون الماء من المضيفة.

فتح باب الطائرة لأنه أراد النزول

ويذكر هذا الموقف بحادث آخر كاد أن يؤدي إلى كارثة محققة على متن إحدى الطائرات الكورية الجنوبية قبل أشهر، عندما فتح راكب باب طائرة تابعة لشركة "طيران آسيانا"وهي تحلق في الجو، قبل دقائق من هبوطها.

وكانت تلك الطائرة على ارتفاع 213 مترا تقريبا، وهي من طراز "إيه 321-200"، وكانت في طريقها إلى مطار مدينة ديجو شمال البلاد.

وألقي القبض على الراكب، وهو كوري جنوبي في الثلاثينيات من عمره، بعد هبوط الطائرة، بعدما تسبب في حالة من الذعر على متنها.

وكان من المثير أن صرح ذلك الراكب بأنه فتح الباب لأنه أراد النزول من الطائرة بسرعة.