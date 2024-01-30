بعد جدل "التجنيد" في بريطانيا.. جونسون يعلن التطوع بالجيش

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ظهر رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون في مقطع فيديو يؤيد دعوة قائد الجيش إلى تشكيل "جيش من المواطنين"، متعهدا بالانضمام للقوات البريطانية.

وقال جونسون في المقطع: "العريف جونسون يتولى المهمة.. أريد أن يعرف ساندرز أنني استجبت لدعوته لإنشاء جيش مواطنين جديد".

"سأفعل بكل سرور"

كما أضاف: "سألت نفسي: هل يمكنني أن أفعل ذلك؟ هل سأفعل ذلك؟ هل ما زلت أمتلك عناصر المعركة بداخلي؟".

وقال رئيس الوزراء السابق: "ثم كنت أطرح السؤال على نفسي: هل سأقوم بالتسجيل للقتال من أجل الملك والبلد؟ بالطبع سأفعل ذلك بكل سرور".

"حصلت على التدريب"

وأصر جونسون الذي كتب في السابق أعمدة حول معاناته مع وزنه، على أنه حصل على التدريب اللازم للجيش.

وكان قائد الجيش البريطاني الجنرال باتريك ساندرز يخطط لإلقاء خطاب يدعو فيه لاستدعاء المدنيين للتجنيد في حالة نشوب صراع "لأن الجيش البريطاني صغير جدا".

سوناك رفض الفكرة

وقال إن الحكومة ستحتاج إلى تدريب وتجهيز "جيش من المواطنين" مما أجبر رئيس الوزراء ريشي سوناك على رفض الفكرة، والإصرار على أنه لن يكون هناك تجنيد إجباري للناس.

مع ذلك، أصر جونسون على أنه يدعم دعوات ساندرز، مضيفا أنه هو نفسه سيتطوع.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، كشفت صحيفة "التلغراف" أن البحرية لديها عدد قليل جدا من البحارة، مما اضطرها إلى سحب سفينتين حربيتين من الخدمة لتشغيل فئتها الجديدة من الفرقاطات.