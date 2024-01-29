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بيونغيانغ.. اختبار إطلاق صاروخي من الجيل الجديد من غواصة

29
JANUARY
2024
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ذكرت وسائل إعلام رسمية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أشرف على اختبار إطلاق صاروخي كروز من غواصة، في أحدث خطوة مثيرة للتوتر من جانب الدولة النووية في شبه الجزيرة الكورية.
 
وأفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية بأن صاروخين من طراز بولهواسال-3-31 "حلّقا في السماء فوق بحر الشرق (...) ليضربا الجزيرة المستهدفة" الأحد، مضيفة أن كيم "وجّه" عملية الإطلاق.
 
وصاروخ بولهواسال-3-31 هو جيل جديد من صواريخ كروز الاستراتيجية التي قالت بيونغيانغ إنها اختبرتها للمرة الأولى الأربعاء، حيث أطلقت صواريخ عدة منها باتجاه البحر الأصفر.
 
وأضافت الوكالة أن اختبار الغواصة الأحد "لم يكن له أي تأثير على أمن دولة مجاورة ولا علاقة له بالوضع الإقليمي"، مشيرة إلى أن كيم "أعرب عن ارتياحه الكبير" لعملية الإطلاق.
 
وأعلن الجيش الكوري الجنوبي الأحد أنه رصد إطلاق صواريخ كروز قرب المياه المحيطة بمنطقة سينبو في كوريا الشمالية.
 
وسرّعت بيونغيانغ اختبارات الأسلحة في العام الجديد، بما في ذلك ما سمته "نظام الأسلحة النووية تحت الماء" إضافة إلى صاروخ باليستي فرط صوتي يعمل بالوقود الصلب.
 
وصواريخ كروز على عكس نظيراتها الباليستية ليست محظورة بموجب عقوبات الأمم المتحدة الحالية ضد بيونغيانغ.
 
وتتميز صواريخ كروز بالدفع النفاث والتحليق على ارتفاع أقل من الصواريخ البالستية الأكثر تطورا، ما يجعل اكتشافها واعتراضها أكثر صعوبة.
 
وشهدت الأشهر الأخيرة تدهورا حادا في العلاقات بين الكوريتين، إذ تخلى الجانبان عن اتفاقيات رئيسية للحد من التوتر وعززا الإجراءات الأمنية على الحدود وأجريا تدريبات بالذخيرة الحية على طول حدودهما.
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