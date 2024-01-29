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منعوه من صعود الطائرة لتأخره.. مسافر ينتقم بطريقة لا تخطر على البال

29
JANUARY
2024
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انتقم مسافر هندي من موظفي المطار، بعدما منعوه من الصعود إلى الطائرة، نظراً لوصوله متأخراً عن موعده، فحاول تعطيل الرحلة كلها بطريقة لا تخطر على البال.
 
فقد أعلنت الشرطة الهندية القبض على شاب أجرى مكالمة كاذبة، ادعى فيها وجود قنبلة على متن رحلة طيران من بيهار إلى دلهي، انتقاماً من موظفي الرحلة.
 
وكان مكتب طيران SpiceJet قد تلقى مكالمة هاتفية في 24 يناير/ كانون الثاني بشأن وجود قنبلة على متن رحلة SG 8496 المتجهة من داربهانجا في بيهار إلى دلهي.
 
العودة للمطار
على الفور، أعلنت السلطات حالة تأهب كاملة في مطار دلهي، خاصة أن الطائرة كانت قد أقلعت بالفعل، فتم تبليغ الطاقم بالعودة للمطار من جديد. وتم إنزال جميع ركاب الرحلة البالغ عددهم 210 ركاب، ثم نُقلت الطائرة إلى منطقة معزولة.
 
وسارع أفراد قوة الأمن الصناعي المركزي ومسؤولو المطار إلى إجراء تفتيش شامل. كما تأخرت حركة الطيران في المطار لبعض الوقت، وفقاً لموقع NDTV.
 
مجرد خدعة
وبعد انتهاء التفتيش، تم التأكد من أن التهديد بوجود قنبلة على متن الطائرة "مجرد خدعة". ومع ذلك، ظلت الطائرة تحت المراقبة لفترة من الوقت خلال اليوم.
 
وفحصت الشرطة رقم الهاتف الذي صدرت منه مكالمة التهديد، ليتبين أنه شاب يدعى جاي كريشان كومار ميهتا، عمره 25 عاماً.
 
فيما أفاد بيان رسمي بأن رجال الشرطة بمطار أنديرا غاندي اعتقلوا الشاب، يوم السبت، ليؤكد في التحقيقات أنه أجرى المكالمة عمداً لتأخير الرحلة، بعد أن رفض موظفو شركة الطيران صعوده إلى الطائرة عندما وصل متأخراً إلى المطار.
 
وقالت الشرطة إنه بعد إلقاء القبض عليه، تم تسليمه إلى شرطة ولاية جوروجرام ووضعه قيد الاعتقال، لارتكابه جرائم "الترهيب الإجرامي من خلال اتصال مجهول" من قانون العقوبات الهندي.
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