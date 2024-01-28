إذاعة العدو: هذا أحد أهداف عملية الجيش الإسرائيلي في خانيونس

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أعلنت إذاعة جيش العدو الإسرائيلي أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تقدّر أن الهجوم على غرب خانيونس الأسبوع الماضي أدى إلى تغيير في موقف «حماس» من صفقة الأسرى وخلق فرصا أفضل لها وأشارت إلى أن الهجوم على مخيم خانيونس للاجئين حيث توجد بنية تحتية كبيرة لـ«حماس» أدى إلى زيادة كبيرة في الضغط العسكري على اسرائيل.

واشارت إلى أنه أنه من المتوقع أن تستمر المناورة البرية في خانيونس لعدة أسابيع أخرى.

وقال جيش العدو أنه حتى لو تمكن بعض قادة «حماس» من الفرار جنوبا باتجاه رفح فلا يزال هناك مسؤولون كبار في الحركة في خانيونس حيث توجد بنى تحتية كبيرة للقيادة تحت الأرض هناك ليست مماثلة لتلك الموجودة في رفح .

وأضاف أن أحد أهداف عملية الجيش الإسرائيلي في خانيونس تقليص الأماكن التي يمكن أن يقيم فيها كبار مسؤولي «حماس» قدر الإمكان والوصول إلى تلك المقرات الموجودة تحت الأرض وحل الكتائب والقدرات العسكرية لـ «حماس» بخانيونس وزيادة الضغط العسكري.