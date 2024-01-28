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«الأونروا»... عقوبات غربية بعد الاتهامات الإسرائيلية

28
JANUARY
2024
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الشرق الأوسط السعودية: وضعت المزاعم الإسرائيلية بتورُّط موظفين في «وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)» في هجوم حركة «حماس»، في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الوكالة الأممية في عين العاصفة؛ إذ حذت دول غربية عدة حذو الولايات المتحدة، وأعلنت وقف تمويل الوكالة التي تقدم خدماتها لـ5.9 مليون لاجئ فلسطين في 58 مخيماً بـ5 أقاليم.

 

ففي حين رحّبت إسرائيل بقطع التمويل عن الوكالة، وأعلنت أنها تعمل على ألا تكون جزءاً من اليوم التالي لما بعد الحرب في قطاع غزة، وصفت السلطة الفلسطينية الإجراءات ضد الوكالة بالخطيرة، متهمة إسرائيل بإحياء خطة مبيّتة لشطب قضية اللاجئين.

 

وطالب أمين سر اللجنة التنفيذية لـ«منظمة التحرير الفلسطينية»، حسين الشيخ، الدول التي أعلنت وقف دعمها الوكالة الدولية بـ«العودة فوراً عن قرارها الذي ينطوي على مخاطر كبيرة سياسية وإغاثية».

 

وكانت الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا أعلنت تعليق تمويل «أونروا»، بعد مزاعم إسرائيلية بأن عدداً من موظفيها شاركوا في هجوم 7 أكتوبر، في غلاف قطاع غزة.

 

وقال مسؤول إسرائيلي كبير لموقع «أكسيوس» الإخباري إن مسؤولي جهاز «الشاباك» والجيش الإسرائيلي قدموا معلومات تشير إلى تورط موظفي «الأونروا»، إلى جانب استخدام مركبات الوكالة ومرافقها في هجوم 7 أكتوبر.

الشرق الأوسط
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