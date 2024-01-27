المغرب يرحب بقرار محكمة العدل الدولية بشأن “التدابير المؤقتة”

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رحبت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن التدابير المؤقتة الفورية الواجب على إسرائيل اتخاذها لتوفير الحماية للمواطنين في قطاع غزة وضمان انسيابية المساعدات الإنسانية بشكل كاف وبدون عوائق، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وقالت وزارة الخارجية المغربية، في بيان صحفي اليوم السبت، إن قرار محكمة العدل الدولية، يتوافق مع ما أكده الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، من ضرورة اتخاذ تدابير عملية وعاجلة لتوفير الحماية للمواطنين، ووضع حد للعدوان منقطع النظير على قطاع غزة.

وجددت التأكيد على الموقف المبدئي للمملكة، الداعم لعدالة القضية الفلسطينية، والمتشبث بالحق المشروع للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، في إطار حل الدولتين المتوافق عليه دوليا، بما يخدم تطلعات شعوب المنطقـة بمستقبل آمن يعمه السلام والاستقرار.