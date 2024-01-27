رئيس مجلس النواب الأميركي يعلق على قرار لبايدن: فشل مقرف

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أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، إن قرار الرئيس جو بايدن بتعليق إبرام عقود جديدة لتصدير الغاز المسال يساعد موسكو ويجعل أوروبا تعتمد على الصادرات الروسية.



وكتب جونسون على شبكة التواصل الاجتماعي X: “قرار الرئيس بايدن بوقف بناء محطات تصدير الغاز الطبيعي أمر شائن. ومن خلال الركوع للناشطين في مجال المناخ، يعمل الرئيس على تعزيز قدرات روسيا”.

وأشار جونسون إلى أن قرار بايدن، يضعف أمن الطاقة الأمريكي ويدفع الاتحاد الأوروبي إلى الاعتماد على “الصادرات الروسية القذرة”.



ووصف رئيس مجلس النواب الأمريكي هذه التصرفات من جانب بايدن بالفشل المقرف.





