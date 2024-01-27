إيطاليا تعلق تمويل الأونروا

A + A -

أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني اليوم السبت أن بلاده قررت تعليق تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التابعة للأمم المتحدة.



ويأتي القرار في أعقاب مزاعم بأن بعض موظفي الأونروا شاركوا في هجمات السابع من تشرين الأول على إسرائيل التي نفذتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، لكن تاياني لم يشر بشكل مباشر إلى تلك الشكوك.



وكتب تاياني على منصة التواصل الإجتماعي إكس: "علقت الحكومة الإيطالية تمويل الأونروا بعد الهجوم الوحشي على إسرائيل في السابع من تشرين الأول"، مشيرًا إلى أن بعض حلفاء روما إتخذوا نفس القرار بالفعل.