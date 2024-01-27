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قالت البرلمانية الأوكرانية صوفيا فيدينا، في مقابلة مع قناة NewsRoom على يوتيوب، إن نظام كييف لا يمكنه منع الأوكرانيين من الوصول إلى المحتوى الروسي في الإنترنت.



وأضافت فيدينا، التي تنتمي إلى كتلة " التضامن الأوروبي" في برلمان أوكرانيا: "يجب أن يدرك الجميع، أنه لا توجد لدينا إمكانية بنسبة 100٪ لحظر المحتوى الروسي في أوكرانيا. يقوم الناس بتشغيل VPN ونتيجة لذلك يشاهدون ما يريدون".



وأكثر ما يثير امتعاض هذه البرلمانية، هو سلوك الشباب الأوكراني. ووفقا لها، يختار المراهقون مشاهدة المحتوى المنتج في روسيا وذلك للتعبير عن الاحتجاج على عملية الأوكرنة المفروضة من جانب السلطات.



وأشارت فيدينا إلى أنها شاهدت مؤخرا فتيات في مدينة لفوف يستخدمن شبكة التواصل الاجتماعي الروسية فكونتاكتي، المحظورة في أوكرانيا.



وترى البرلمانية أن وزارة التحول الرقمي في أوكرانيا تتحمل المسؤولية على هذا الوضع، ودعتها إلى تشديد الرقابة على الإنترنت الأوكراني.



على مدى عدة سنوات، قامت السلطات الأوكرانية بشكل منهجي بتطهير الفضاء الإعلامي من المواقع ووسائل الإعلام الناطقة باللغة الروسية غير الموالية لها. على سبيل المثال، في عام 2017، تم منع الأوكرانيين من الوصول إلى خدمات ياندكس والشبكات الاجتماعية فكونتاكتي وأودنوكلاسنيكي.



المصدر: نوفوستي