كييف تعلن استعادة جثث 77 جندياً أوكرانياً

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أعلنت السلطات الأوكرانية أنها استعادت جثث 77 جندياً أوكرانياً في إجراء مقرر "منذ فترة طويلة" تم تنفيذه رغم تحطم طائرة نقل عسكرية روسية مؤخراً في ظروف غامضة تتهم موسكو كييف بإسقاطها.



وتحطمت الطائرة في منطقة بيلغورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا الأربعاء. وقالت موسكو إن 65 أسير حرب أوكرانيا لقوا حتفهم إذ كانوا على متنها تمهيداً لعملية تبادل في ذلك اليوم.



لكن لم تقدّم موسكو أي دليل يدعم أقوالها فيما أعربت كييف التي لم تؤكد ولم تنف ضلوعها في الحادث عن شكوكها بشأن وجود سجناء أوكرانيين على متن الطائرة.



وقال مركز التنسيق الأوكراني المسؤول عن أسرى الحرب الجمعة "أُعيدت رفات 77 مدافعاً أوكرانياً إلى الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة".



وأضاف: "تم التخطيط لعملية الإعادة هذه منذ فترة طويلة".