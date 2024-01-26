ولاية ألاباما تعدم مدانا بالطريقة الأقل ألما والأكثر إنسانية

A + A -

قالت حاكمة ولاية ألاباما كاي آيفي إن مسؤولي السجون أعدموا، مساء يوم الخميس، كينيث سميث، وهو قاتل مدان، مستخدمين لأول مرة طريقة الإعدام بالاختناق بغاز النيتروجين.

وتطرح ولاية ألاباما هذه الطريقة كبديل أبسط للإعدام بالحقن القاتلة.

وتصف الولاية بروتوكولها الجديد بأنه "طريقة الإعدام الأكثر إنسانية والأقل ألما التي عرفها الإنسان"، وفقا لرويترز.

وسعى خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة ومحامو سميث، الذي نجا من محاولة سابقة لإعدامه بحقنة قاتلة، إلى منع ذلك وقالوا إن هذه الطريقة محفوفة بالمخاطر ويمكن أن تتسبب في ألم خلال الوفاة أو إصابة المحكوم عليه دون أن تودي بحياته.

أقسى وأخطر رجل على الكوكب

ومن المقرر أن يقوم مسؤولو سجون بألاباما وصحفيون شهدوا على إعدام سميث، البالغ من العمر 58 عاما، بعقد مؤتمر صحفي لاحقا.

ووفقا لقناة فوكس نيوز، فإن هذا الإعدام هو الحدث الأول من نوعه في الولايات المتحدة منذ 42 عاما.

وكان سميث مُدانًا بتنفيذ جريمة قتل مقابل أجر في عام 1988، حيث قام هو وشريكه بقتل زوجة واعظ مقابل مبلغ 1000 دولار لكل منهما.