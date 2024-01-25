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الرئيس الأسد يترأس اجتماعا لقادة الأجهزة الأمنية في الجيش والقوات المسلحة

25
JANUARY
2024
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 ترأس الرئيس السوري بشار الأسد، اجتماعا لقادة الأجهزة الأمنية في الجيش والقوات المسلحة تركز حول الأثر المرتقب لإعادة الهيكلة التي تجري في المجال الأمني وتطوير التنسيق بين الأجهزة.

وقالت الرئاسة السورية في بيان إن إعادة الهيكلة التي تجري في المجال الأمني وتطوير التنسيق بين الأجهزة سيعزز أداء القوات الأمنية في المرحلة المقبلة.

وأضافت أن الاجتماع الذي حضره رئيس مكتب الأمن الوطني ومستشار الشؤون الأمنية في الأمانة العامة للرئاسة، تركز على تطوير أدوات مكافحة الإرهاب بعد النتائج المهمة التي تحققت خلال السنوات الماضية.

ووضع الاجتماع خارطة طريق أمنية وفق رؤى إستراتيجية تحاكي التحديات والمخاطر الدولية والإقليمية والداخلية بما ينعكس على أمن الوطن والمواطن وأمن القوات المسلحة أيضا.

وأفادت الرئاسة في بيانها بأن الرئيس الأسد شدد خلال الاجتماع على الدور الاستباقي والوقائي للأجهزة الأمنية في محاربة التنظيمات الإرهابية والتعقب الدائم للخلايا التي تحاول الإضرار بأمن الوطن وسلامته.

وأكد بشار الأسد أن المواطن وأمنه هو الغاية الأسمى دائما لعمل كل الأجهزة الأمنية، وذلك وفق ما جاء في نص البيان.

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