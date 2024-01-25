بعد قصف ملجأ الأمم المتحدة في غزة...بلينكن يكرّر طلبه من إسرائيل حماية المدنيين

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جدّد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن دعواته لإسرائيل لحماية المدنيين، بعد القصف الذي طال ملجأً للأمم المتحدة في غزة وأدانته واشنطن.



وطال قصف مدفعي ملجأً تابعاً للأمم المتحدة الأربعاء في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدّى إلى مقتل 12 شخصاً، وفق الأمم المتحدة.



وقال بلينكن للصحافيين خلال زيارته أنغولا، إنّ ملجأ الأمم المتحدة "أساسي ويجب حمايته".



وأضاف: "جدّدنا تأكيد ذلك لحكومة إسرائيل، وأفهم أنهم يحققون في هذا الحادث، كما يجب وكما هو مناسب"، من دون أن يشير إلى مستوى المحادثات التي جرت مع الجانب الإسرائيلي في هذا الشأن.



وفي ما يشكّل تناقضاً مع انتقاد إسرائيل المتكرّر لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأنروا)، أشاد بلينكن بالوكالة لجهودها "في مساعدة الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها".



وقال إنّ "العمل الذي تؤدّيه الأمم المتحدة في غزة ينقذ الأرواح بكلّ معنى الكلمة، ولا يستطيع أي طرف آخر القيام به، ولا أحد يقوم به".