طائرات مسيرة أوكرانية استهدفت مصفاة نفط لشركة روسنفت

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ذكر مصدر أوكراني أن طائرات مسيرة أوكرانية استهدفت مصفاة نفط مملوكة لشركة روسنفت بجنوب روسيا في أحدث هجوم من هذا النوع على البنية التحتية للطاقة.



وتسبب الهجوم في نشوب حريق أثناء الليل في الوحدة الموجهة للتصدير في بلدة توابسه وأفاد مسؤولون روس محليون بإخماد الحريق في ساعة مبكرة من اليوم الخميس.



وقال سيرجي بويكو رئيس منطقة توابسه عبر تطبيق تيليجرام "الحريق شب في وحدة التفريغ بالمصفاة. بحسب المعلومات الأولية ليس هناك خسائر في الأرواح ولا إصابات".



وأكد المصدر أن جهاز الأمن الأوكراني استهدف المصفاة بطائرات مسيرة وسيواصل مهاجمة المنشآت التي تزود الجيش الروسي بالوقود في حربه على أوكرانيا المستمرة منذ عامين تقريبا.



وقال المصدر لرويترز: "جهاز الأمن الأوكراني يوجه ضربات في عمق روسيا الاتحادية ويواصل هجماته على منشآت ليست مهمة للاقتصاد الروسي فحسب، بل تزود أيضا قوات العدو بالوقود".