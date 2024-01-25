رئيس وزراء السويد يؤكد إستعداده للقاء نظيره المجري بشأن الإنضمام إلى الناتو

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أكد رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون الخميس إستعداده للقاء نظيره المجري فيكتور أوربان في بودابست، تلبيةً لدعوة هذا الأخير له للبحث في إنضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).



وقال كريسترسون في رسالة اطلعت عليها وكالة فرانس برس: "سيمثل إستكمال عملية التصديق على إنضمام السويد إلى الناتو في البرلمان المجري أساسًا متينًا للمضي قدمًا في علاقاتنا الثنائية".



وأضاف كريسترسون أنه يتطلع إلى البحث في المسألة في بودابست في وقت مناسب لكلينا.



وأشار إلى أننا "ستتاح لنا أيضًا فرصة أن نلتقي في الإجتماع المهم لمجلس الإتحاد الأوروبي في بروكسل في الأول من شباط".