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بعد محاصرة 800 مركبة.. توقعات بتساقط المزيد من الثلوج باليابان

25
JANUARY
2024
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توقع مسؤولو أرصاد جوية في اليابان هطول المزيد من الثلوج الكثيفة يوم الخميس، بعد يوم من محاصرة ما يقرب من 800 مركبة لساعات على طريق سريع في وسط اليابان.
 
وحدث الازدحام المروري الذي امتد لمسافة 6 كيلومترات بعد أن علقت مقطورتان في الثلج يوم الأربعاء، ما أجبر الجنود على الدخول والمساعدة في تحرير المركبات. قالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن ما يصل إلى 60 سنتيمترا (24 بوصة) من الثلوج قد تتساقط في منطقة توهوكو حتى يوم الجمعة، وفقا لوكالة كيودو اليابانية للأنباء، مع توقع تساقط ثلوج كثيفة أيضا على جزيرة هوكايدو الشمالية وفي مناطق أخرى.
 
 
وحدث ازدحام مروري على طريق ميشين السريع في محافظة جيفو. وذكرت وكالة كيودو أن طفلين كانا في سيارة تقطعت بهم السبل أصيبا بالمرض وتم نقلهما إلى المستشفى. أغلقت شركة سنترال نيبون إكسبيرس واي كو الطريق وحشدت كاسحات الثلوج وشاحنات القطر لإزالة المركبات العالقة، بينما قامت بتوصيل الوجبات الخفيفة ومياه الشرب والمراحيض المحمولة للمحاصرين.
 
 
وأرسلت قوات الدفاع الذاتي البرية، الجيش الياباني، قوات للانضمام إلى جهود الإغاثة بناءً على طلب حاكم جيفو. شكل الهواء البارد القادم من الغرب جبهة باردة تسببت في تساقط ثلوج كثيفة في المنطقة الشمالية الوسطى من اليابان. كما أدت الأحوال الجوية القاسية إلى وقوع حوادث في عدد من المواقع.
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