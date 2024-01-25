living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بريطانيا تنفي أي خطط للتجنيد الإجباري لمواجهة روسيا

25
JANUARY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلنت الحكومة البريطانية أنها لا خطط لديها لفرض التجنيد، بعد أن ذكر قائد الجيش البريطاني أنه ستكون هناك حاجة "لجيش من المواطنين" لخوض حرب مستقبلية مع دولة مثل روسيا. 
 
قال قائد الجيش الجنرال باتريك سوندرز إن الاستعداد لحرب برية محتملة "سيشمل الأمة بأكملها". وأشاد بالدول الأوروبية الأقرب لروسيا "لوضعها بوضوح أساسات الحشد الوطني." 
 
سوندرز الذي لطالما دفع من أجل مزيد من الإنفاق العسكري وسيترك منصبه هذا العام، أضاف أنه "خلال الثلاث سنوات المقبلة، يجب أن يكون من الواقعي الحديث عن جيش بريطاني قوامه 120 ألف فرد." 
 
وتابع خلال خطاب أمام مؤتمر المركبات المدرعة الدولية في لندن "لكن هذا ليس كافيا. اتخاذ خطوات استعدادية لنتمكن من وضع مجتمعاتنا على عتبة الحرب إن لزم الأمر لم يعد محض رغبة الآن وإنما أصبح ضروريا." 
 
وأفاد بأن "أوكرانيا تعكس بشكل جلي أن الجيوش النظامية تبدأ الحروب، وجيوش المواطنين تنتصر فيها." 
 
 
من جانبه، صرح ماكس بلين، المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، بأن الحكومة "لا نية لديها" لفرض التجنيد. 
 
وقال "للجيش البريطاني تقليد يفخر به وهو كونه قوة طوعية. لا خطط هناك لتغيير ذلك. الانخراط في حروب افتراضية ليس مفيدا." 
 
استخدم وزير الدفاع غرانت شابس أيضا لغة حادة في تناوله للتهديد على المملكة المتحدة. والأسبوع الماضي، أشار لبريطانيا بأنها "تنتقل من عالم ما بعد الحرب إلى عالم ما قبل الحرب." 
 
بالرغم من ذلك، ليست لدى الحكومة خطط زيادة حجم الجيش من مستواه الحالي نحو 74 ألف جندي بدوام كامل من 102 ألف جندي في 2006. وتقول الحكومة إنها ستزيد الإنفاق العسكري من 2 بالمائة إلى 2.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة لا تزال أقل بكثير من مثيلتها خلال ذروة الحرب الباردة. 
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   