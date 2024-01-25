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عشرات القتلى في انهيار منجم ذهب في مالي

25
JANUARY
2024
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أفادت "فرانس برس" نقلا مسؤول في مجموعة منقبين ونائب محلي بمقتل أكثر من 70 شخصا في انهيار منجم للذهب بموقع للتنقيب في غرب مالي.
 
وقال عمر سيديبي أحد مسؤولي المنقبين عن الذهب في كانغابا، "بدأ الأمر بضجيج. بدأت الأرض تهتز. كان هناك أكثر من 200 منقب عن الذهب في الموقع. انتهت أعمال البحث الآن وعثرنا على 73 جثة". وأكد مسؤول محلي منتخب عدد الضحايا.
 
وذكرت وزارة المناجم في مالي في بيان نشرته ، الثلاثاء، مقتل عدد من المنقبين، دون إعطاء أرقام دقيقة. وقدمت الحكومة "تعازيها الحارة للعائلات المكلومة والشعب المالي".
 
 ودعا البيان "المجتمعات التي تعيش قرب مواقع التعدين وعمال مناجم الذهب إلى احترام متطلبات السلامة بدقة والعمل فقط في المناطق المخصصة لاستخراج الذهب".
 
تتعرض مواقع استخراج الذهب بانتظام لانهيارات مميتة حيث يكون النشاط خطيرا وتسعى السلطات للسيطرة على الاستغلال الحرفي للمعدن.
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