منظمة السياحة العالمية تغير إسمها...هذا هو الاسم الجديد !

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أعلنت منظمة السياحة العالمية وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة ومقرها مدريد، أنّها ستغير اسمها ليصبح منظمة الأمم المتحدة للسياحة UN Tourism.



وأوضحت المنظمة أنّ الهدف هو جعل ارتباطها بالأمم المتحدة أكثر وضوحًا وأن يتعرف عليها الجمهور العام على نحو أفضل.



ويأتي هذا الاسم الجديد، الذي كُشف عنه، في مناسبة افتتاح معرض فيتور الدوليّ للسياحة، الذي يستمر حتى الأحد، في مدريد، مصحوبا بشارة جديدة تمثل كرة عليها شخص يتحرك وشعارجديد هو "نقرِّب العالم".



وقالت المنظمة في بيان، إنّ الاسم الجديد يسمح لها "بالابتعاد عن الاسماء المختصرة" وجعل صورتها "أقرب" إلى أذهان الناس.