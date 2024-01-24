مقتل "العقل المدبر" لتنظيم "داعش الصحراء الكبرى"

A + A -

تلقى تنظيم "داعش الصحراء الكبرى" ضربة كبيرة من الجيش المالي، في عملية عسكرية بولاية ميناكا، قرب الحدود مع النيجر، أسفرت عن قتل من وصف بـ"العقل المدبر" للتنظيم في دولة مالي.

ويُعتبر "ولد شعيب" إحدى الشخصيات البارزة في تنظيم "داعش"، وكان أيضًا شقيق القائد الأعلى للتنظيم في ولاية ميناكا يوسف ولد شعيب.

وأفاد الجيش المالي في بيان له بأن العملية، التي جرت 21 يناير، شملت إنزالًا جويًا ناجحًا في منطقة ميناكا، قطاع إن أربان، كجزء من عملية "كليتغي"، وأسفرت عن تحييد عدد من الإرهابيين، بينهم قيادي، هو عبد الوهاب ولد شعيب، واثنان من مساعديه، إضافة إلى تدمير سيارتين و١٣ دراجة نارية.