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سكاي نيوز عربية: قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريشامس، إنه "من غير المقبول" أن ترفض الحكومة الإسرائيلية حل الدولتين للصراع مع الفلسطينيين، محذرا من أن هذه الخطوة "ستحمس المتطرفين من كل مكان".

وفي اجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن الدولي بشأن منطقة الشرق الأوسط، قال غوتيريش "الاحتلال الإسرائيلي يجب أن ينتهي".

لطالما يؤيد المجلس المؤلف من 15 عضوا التصور لدولتين تعيشان جنبا إلى جنب داخل حدود آمنة ومعترف بها. ويريد الفلسطينيون إقامة دولة في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، وهي مناطق احتلتها إسرائيل في حرب 1967.