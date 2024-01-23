“حماس” ترد على عرض العدو بوقف القتال لمدة شهرين

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قال مسؤول مصري رفيع المستوى، إن حـ.ـمـ.ـاس رفضت مقترح إسـ.ـرائـ.ـيل بوقف إطلاق النار لمدة شهرين، مقابل إطلاق الحركة سراح جميع الرهـ.ـائـ.ـن الذين تحتجزهم في قطاع غـ.ــزة.

وتحدث المسؤول لوكالة “أسوشيتد برس” شريطة عدم الكشف عن هويته، قائلا إن قادة حـ.ـمـ.ـاس رفضوا أيضا مغادرة غزة، وطالبوا إسـ.ـرائـ.ـيل بالانسحاب الكامل من القطاع والسماح للفلسطينيين بالعودة إلى منازلهم، مقابل إطلاق الرهـ.ـائن.

وأضاف أن مصر وقطر، اللتين توسطتا في اتفاقات سابقة بين إسـ.ـرائيـ.ـل وحـ.ـمـ.ـاس، تعملان على تطوير مقترح متعدد المراحل لمحاولة سد الفجوات.

وتابع: “سيتضمن الاقتراح إنهاء الحـ.ـرب وإطلاق سراح الرهـ.ـائـ.ـن وطرح رؤية لحل الصراع الإسـ.ـرائـ.ـيلي الفلسطيني”.

وكان موقع “أكسيوس” الإخباري الأميركي أفاد، الإثنين، أن إسـ.ـرائـ.ـيل اقترحت على حـ.ـمـ.ـاس، عبر الوسيطين القطري والمصري، هدنة لشهرين في الحرب الدائرة بين الطرفين، مقابل إطلاق الحركة سراح جميع الرهـ.ـائـ.ـن الذين تحتجزهم في قطاع غـ.ـزة.

وبحسب السلطات الإسـ.ـرائيـ.ـلية، التي تتعرض لضغوط شديدة من عائلات الرهائن للقبول باتفاق تبادل جديد، فإن 132 رهينة لا يزالون في قطاع غزة، 28 منهم يعتقد أنهم ماتوا.

وبموجب الاقتراح الإسـ.ـرائـ.ـيلي أيضا، سيتم السماح لقائد حـ.ـمـ.ـاس يحيى السنوار وغيره من رؤوس الحركة في غـ.ـزة، بالانتقال إلى بلدان أخرى.

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية قالت، الأحد، إن الولايات المتحدة ومصر وقطر تحاول إقناع إسـ.ـرائـ.ـيل وحـ.ـمـ.ـاس بالاتفاق على إطلاق سراح الرهـ.ـائـ.ـن خلال فترة 90 يوما مقابل انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.